Cinque lavoratori in nero nei campi, sanzioni ad azienda di Arco

I carabinieri di Arco hanno sanzionato un'azienda agricola del comune dell'Oltresarca che ora dovrà pagare 12.500 euro. In seguito ai controlli dei militari dell'Arma e del Servizio lavoro della Provincia di Trento è emerso che quattro lavoratori tra i 30 e i 40 anni, tutti pakistani e impiegati nella vendemmia, non erano regolarmente assunti, mentre un altro, sempre di origini pakistane, era assunto da un'altra azienda agricola trentina e la sua presenza "in loco" non era giustificata.

Il datore di lavoro - informa l'Arma - è stato sanzionato per un valore di 12.500 euro. La sanzione accessoria prevede la sospensione dei lavori fino a quando non avrà adempiuto compiutamente alle prescrizioni imposte dalla legge. Sono in corso anche accertamenti sulla regolarità del contratto di subappalto di manodopera, che nell'azienda riguardava 9 lavoratori (compresi i cinque non assunti regolarmente).



