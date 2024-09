Al via i lavori per il collegamento ciclabile tra Nago e Torbole

Sono stati consegnati i lavori del nuovo bypass ciclabile tra Nago e Torbole, un tracciato che permetterà il collegamento la Vallagarina, l'Alto Garda e la Valle dei Laghi, verso la città di Trento. L'opera - informa la Provincia - si inserisce nell'ambito della Ciclovia del Garda (unità funzionale 19), per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. La conclusione è prevista tra circa un anno.

"L'obiettivo è migliorare e mettere in sicurezza il passaggio di bici e pedoni dalla Vallagarina e dalla zona di Mori al lago di Garda. Procede quindi, con un'ulteriore e importante tassello, la Ciclovia del Garda. Il piano delle opere provinciali che andremo ad approvare riserva 25 milioni di euro proprio alle nuove ciclabili", ha affermato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, in occasione della firma del verbale di consegna lavori.

Il collegamento, che intercetterà i flussi turistici da nord, tra Torbole e Nago, rappresenta un tassello dell'anello Trento-Rovereto-Riva del Garda, attraverso la valle del Sarca.

L'intero progetto si sviluppa in sede propria, con una larghezza di tre metri più le banchine laterali. Per l'attraversamento della Ss240 in direzione di Torbole si prevede un nuovo sottopasso ciclopedonale in roccia all'altezza del bar "Sesto Grado".



