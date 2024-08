Tamberi a Rovereto per il 60/o Palio Città della Quercia

Gianmarco Tamberi sarà in gara martedì 3 settembre nel 60/o Palio Città della Quercia, a Rovereto. A darne notizia in una nota è l'organizzazione della manifestazione.

Superati i problemi fisici che l'hanno limitato a Parigi 2024, Tamberi sarà in gara allo Stadio Quercia per la quarta volta in carriera, dopo le due presenze al Palio nel 2021 e nel 2018 e alla rassegna tricolore del 2014, ospitata proprio a Rovereto.

Il campione ritroverà sulla pedana di Rovereto gli altri azzurri Stefano Sottile - quarto a Parigi 2024 - e Manuel Lando, ma anche il tedesco Tobias Potye, secondo alle sue spalle ai Campionati Europei del 2022.



