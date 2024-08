In Trentino dopo il caldo temporali in arrivo

Meteotrentino segnala che dal pomeriggio di oggi e soprattutto al tardo pomeriggio-sera e nella prossima notte infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi, quasi stazionari o in lento movimento verso Est e Nord Est. Il rischio maggiore - si legge in una nota - sembra essere quello delle precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette ma non si esclude che possa verificarsi anche grandine di piccole o al più medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni.

Lunedì - segnala sempre Meteotrentino - il tempo sarà variabile con locali rovesci e temporali quasi stazionari e temporaneo calo delle temperature massime. Martedì ancora a tratti instabile ma con tendenza al miglioramento. Da mercoledì prevalenti condizioni di stabilità con temperature nuovamente sopra la media del periodo.



