Us Open: applausi e autografi, sorrisi Sinner a New York

Primi applausi e sorrisi per Jannik Sinner in vista degli Us Open di Tennis, a riprova del fatto che il momento più difficile dovuto al caso doping sembra alle spalle. Il n. 1 del tennis mondiale ha avuto il primo assaggio dell'Arthur Ashe tra applausi dei fan e autografi.

Sinner si è allenato con Grigor Dimitrov, osservato dai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Bello e significativo l'applauso riservato all'italiano all'ingresso sul campo. Una dimostrazione d'affetto importante e ben accolta dopo l'assoluzione per la positività al clostebol.

Come mostrato dal suo profilo Instagram, l'azzurro è stato poi protagonista in hotel a New York di una sfida divertente a ping pong con la tennista greca Maria Sakkari.



