Girava tra le case di Cles con arnesi da scasso, denunciata

Una donna è stata denunciata dai carabinieri di Cles perché trovata in possesso di arnesi di scasso. Alcuni giorni fa i militari hanno notato due donne che si aggiravano nel centro di Cles e che alla vista dei carabinieri hanno tentato di eludere i controlli. Dopo essere state fermate e portate in caserma, le due donne sono state identificate. Si tratta di due persone originarie dell'Est Europa, senza fissa dimora, che prima di arrivare in Trentino erano state in Piemonte.

Una delle due - informa l'Arma - è stata trovata in possesso di arnesi da scasso nascosti sotto i vestiti: due cacciaviti di grosse dimensioni, una chiave inglese regolabile e due placche in plastica ottenute tagliando una confezione di shampoo. La donna è stata denunciata alla Procura di Trento per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L'intensificazione dei servizi di controllo - fanno sapere i carabinieri - proseguirà anche nei prossimi giorni, al fine di contrastare e prevenire i furti in abitazione.



