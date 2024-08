Grave dopo scontro con furgone sulla statale del passo Cereda

Un ciclista di 49 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni. Pare che l'uomo, che stava scendendo lungo la statale 347 del passo Cereda, in Primiero, sia andato a sbattere sul retro di un furgone che era fermo ad un restringimento di carreggiata per far passare un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale del Primiero, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco volontari ed il personale sanitario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA