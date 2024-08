Aperti anche Ferragosto i musei e i castelli del Trentino

Nel mese di agosto, i musei, i castelli e i luoghi di cultura della rete provinciale del Trentino rimarranno aperti e visitabili, compresa la giornata di Ferragosto. Lo rende noto, attraverso un comunicato, la Provincia di Trento.

Sono numerose le proposte culturali per i visitatori messe in campo nelle ultime settimane nel capoluogo presso le Gallerie di Piedicastello, il Museo dell'aeronautica, il castello del Buonconsiglio, l'area archeologica sotterranea "Tridentum", il Museo delle scienze (Muse) e la Galleria Civica. A Rovereto rimane visitabile il Mart e la Casa d'arte futurista "Depero", mentre e a San Michele all'Adige vi è Museo etnografico trentino (Mets).

Diversificata anche l'offerta nelle sedi del territorio, come i castelli Thun, Stenico, Beseno e Caldes, le palafitte del lago di Ledro, il Parco Archeo-natura di Fiavè, il Polo culturale di Pieve Tesino, il Museo Retico di Sanzeno, il Giardino botanico alpino del Bondone (con la vicina Terrazza delle stelle) e il Museo geologico delle Dolomiti di Predazzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA