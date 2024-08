In Trentino allerta gialla tra oggi e domani

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) dalle 14 di oggi fino alle 8 di domani, valida su tutto il territorio provinciale.

Nelle prossime ore e soprattutto tra il pomeriggio e la serata di oggi potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi, quasi stazionari o in lento moto verso sud-est. I temporali risulteranno più diffusi ed intensi verso il tardo pomeriggio-sera quando, su aree ristrette, saranno possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo, grandine di piccole o medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni. Le precipitazioni sono attese esaurirsi rapidamente in serata o tarda serata.

La Protezione civile ricorda di "comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000)".



