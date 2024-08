Grave incidente in Val Pusteria, feriti

Un grave incidente automobilistico si è verificato attorno alle ore 14 in Val Pusteria fra Valdaora e Monguelfo. Stando alle prime informazioni nell'incidente sarebbero coinvolti un mezzo pesante e due autovetture. Ci sarebbero delle persone incastrate nelle vetture. Sul posto i vigili del fuoco con le pinze idrauliche e l'elicottero di emergenza Pelikan 2 e le forze dell'ordine.

La strada statale della Pusteria fra Valdaora e Monguelfo che era stata chiusa in entrambe le direzioni, ora è stata riaperta in un senso di marcia. Si sono formate lunghe code.



