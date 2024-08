Calano le imprese giovanili in Trentino, al 9,4% del totale

Al termine del primo semestre di quest'anno, le imprese giovanili attive in provincia di Trento erano 4.379, in calo di 14 unità (-0,3%) rispetto al dato rilevato alla fine di giugno 2023. Il valore segna un'inversione di tendenza rispetto a quanto registrato un anno fa, quando le imprese guidate da under35 risultavano in crescita rispetto ai dodici mesi precedenti. È quanto emerge dall'approfondimento svolto dall'Ufficio studi e ricerche della camera di commercio di Trento sulla base dei dati del Registro imprese.

Nel primo semestre si conferma comunque l'incidenza delle iniziative economiche guidate da giovani imprenditori sul totale delle aziende operanti in provincia (46.732 unità), attestato al 9,4%. Il dato è superiore all'indice nazionale (8,2%) e a quello del Nordest (7,4%).

Rispetto a cinque anni fa, il numero delle imprese gestite da under35 risulta complessivamente in crescita di 109 unità. Le migliori performance sono state registrate dal settore dei servizi alle imprese (+127 unità), dal comparto delle costruzioni (+100) e dall'agricoltura (+58). Si rilevano, invece, cali consistenti in ambito commerciale (-98 unità) e nel turismo (-78). Aumentano di 48 unità le imprese artigiane a conduzione giovanile, raggiungendo così quota 1.526 (il 34,8%).

Per quanto riguarda invece l'imprenditoria femminile e quella straniera si riscontra un'incidenza più elevata tra le iniziative economiche gestite da giovani rispetto al complesso delle imprese attive sul territorio. Le imprese guidate da donne sono il 22,2%, mentre il sul totale delle imprese attive il valore è pari al 18,6%, Le aziende con titolare nato all'estero rappresentano invece il 14,2% delle imprese giovanili a fronte di un'incidenza sul totale dell'8,3%.



