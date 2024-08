Un arresto per spaccio in centro storico a Bolzano

I carabinieri di Bolzano hanno effettuato un arresto durante un operazione serale di controllo del territorio. Durante un servizio di pattugliamento nel cortile interno delimitato tra la Camera di Commercio e il Teatro Comunale di Bolzano, in Piazza Verdi, i militari hanno intercettato tre uomini, che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi. Prontamente bloccati, i tre soggetti sono stati sottoposti a controllo.

Sul sellino di una bicicletta, è stata rinvenuta una banconota da 10 euro e una modica quantità di hashish. Alla richiesta di consegnare eventuale ulteriore sostanza stupefacente in loro possesso, gli altri due individui hanno spontaneamente consegnato piccoli involucri contenenti hashish.

La perquisizione del soggetto proprietario della bicicletta ha poi portato al sequestro di ulteriori 73,84 grammi, suddivisi in due pezzi, e 142 euro in contanti. Nella successiva perquisizione, è stato rinvenuto anche un involucro contenente cocaina, del peso di 0,80 grammi.

L'arrestato, già in stato di alterazione psicofisica, ha manifestato comportamenti autolesionistici, rendendo necessario l'intervento medico e il successivo trasporto al pronto soccorso per le cure del caso.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, ha dichiarato: "Questo arresto è il risultato di un impegno costante e coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini.

Continueremo a intensificare i nostri sforzi, monitorando e intervenendo prontamente per prevenire e contrastare qualsiasi forma di criminalità. Per noi, non esistono zone franche: i controlli proseguiranno senza sosta per rendere queste aree più sicure. La nostra determinazione è massima nel mantenere un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini di Bolzano".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA