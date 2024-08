Cade da un sentiero a Canazei, biker portato all'ospedale Trento

Un biker è caduto dal sentiero Viel del Pan a Canazei, in Val di Fassa, ad una quota di circa 2.300 metri. Secondo le prime informazioni il ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo per un malfunzionamento dei freni e sarebbe scivolato in un canale erboso per circa 40 metri, andando a sbattere contro dei massi. L'allarme al 112 è scattato poco dopo le 10. Sul posto il Soccorso alpino. La persona, che faceva parte di un gruppo di quattro biker, è stata poi intubata ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario in codice rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA