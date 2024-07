Controlli a Vigolo Vattaro e Mattarello per l'allerta meteo

L'allerta gialla per il maltempo emessa dal Dipartimento di protezione civile per la giornata di oggi, ha richiesto un monitoraggio della situazione in tempo reale nelle zone di Vigolo Vattaro e Mattarello, interessate lo scorso fine settimana da colate di fango per le ingenti piogge.

Con l'iniziativa - informa una nota - gli operatori della protezione civile, tra cui i corpi dei vigili del fuoco volontari, saranno chiamati a intervenire tempestivamente in caso di necessità, adottando le misure per contrastare gli effetti dell'acqua in zone in cui il terreno è particolarmente smosso e ancora molto bagnato.

Nel frattempo proseguono le attività di ripristino nelle aree coinvolte dalle colate di fango, a cura dei Servizi provinciali bacini montani, prevenzione rischi e geologico, l'Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile e i corpi dei vigili del fuoco volontari e permanente di Trento.

In particolare, a Vigolo Vattaro rimangono inagibili le due strutture situate più a monte. Sono in corso i lavori di pulizia dell'alveo per ripristinarne la sezione idraulica del rio Lavina Grande, a monte delle dodici abitazioni investite o lambite dal fango. Il nucleo tecnico (incaricato di intervenire nella seconda fase delle emergenze) sta valutando la stabilità degli edifici per consentire il rientro degli undici sfollati nelle loro abitazioni già oggi.

Continua anche il servizio anti-sciacallaggio a cura dei carabinieri e della polizia locale, mentre un'ordinanza prevede l'obbligo di bollitura dell'acqua su tutto il territorio del comune.

A Mattarello, invece, i piazzali delle aziende coinvolte torneranno ad essere accessibili presumibilmente entro la fine di questo pomeriggio. Accanto al ripristino della funzionalità dell'area, i tecnici provinciali si stanno occupando delle opere di presidio a monte dell'area anche per garantire la continuità del rio Stanghet.



