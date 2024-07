Show con 3.000 fulmini la scorsa notte a Bolzano

Numerosi bolzanini hanno passato la scorsa serata con il naso all'insù. Dopo le ore 22 un sistema temporalesco, ovvero un temporale formato da diverse celle ravvicinate tra loro in diversi stadi evolutivi, ha offerto uno show di lampi nel cielo notturno a sudest dal capoluogo altoatesino. Complessivamente si sono registrati 3.000 fulmini, spiega all'ANSA il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Lo spettacolo era garantito. A Bolzano invece non è caduta neanche una goccia e non si registrano danni. Il sistema temporalesco si è poi spostato verso il lago di Garda, causando qualche smottamento anche nella valle dell'Adige a sud di Trento.





