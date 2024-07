Ridotti tempi di attesa per i passaporti in Alto Adige

I tempi di attesa per il rilascio dei passaporti si sono ulteriormente ridotti, grazie all'ausilio del personale della Provincia. L'assessora al Personale Amhof ha visitato gli uffici competenti.

Da circa un mese, quattro dipendenti provinciali supportano la Questura di Bolzano nel rilascio dei passaporti. Sulla base dei primi dati sono stati valutati gli effetti della collaborazione. A tale scopo, l'assessora provinciale al Personale Magdalena Amhof ha visitato oggi, venerdì 26 luglio, i dipendenti provinciali impiegati negli uffici della Questura, insieme all'assessora alla Sicurezza, Ulli Mair, e al Questore, Paolo Sartori.

"Grazie al supporto della Provincia, il personale addetto al rilascio dei documenti presso l'Ufficio passaporti è aumentato quasi del 50%. I nostri collaboratori sono soddisfatti e felici di supportare un servizio così importante per i cittadini. Sono convinta che questo sostegno reciproco tra amministrazioni pubbliche vada promosso ed esteso", ha dichiarato l'assessora Amhof.

Soltanto un anno fa, i tempi di attesa per i passaporti erano stimati ancora in sette-otto mesi. Un dato, questo, che collocava l'Alto Adige al penultimo posto in Italia in questa speciale graduatoria. Grazie a diverse misure di riorganizzazione, i tempi ora si sono notevolmente ridotti.

Attualmente, per prenotare un appuntamento l'attesa è stimata in poco meno di un mese e mezzo; chi deve viaggiare entro 30 giorni ed è residente in Alto Adige, inoltre, può richiedere un appuntamento in via prioritaria, generalmente disponibile già dal giorno successivo.

Tra i fattori che hanno contribuito a velocizzare i processi vi è l'aumento del personale. La Questura stessa aveva aumentato il personale dell'Ufficio Passaporti da cinque a undici persone; a questi si sono aggiunti i quattro dipendenti provinciali che si erano temporaneamente offerti di supportare l'Ufficio passaporti in seguito a un accordo tra Provincia e Questura (come riferito dall'Ufficio Stampa). Inoltre, è stata introdotta un'agenda separata per le domande prioritarie ed è stata migliorata la gestione digitale degli appuntamenti. Attualmente vengono rilasciati in media 100 passaporti al giorno. Un dato che a settembre dovrebbe ulteriormente migliorare.



