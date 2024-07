Controlli anti droga della Questura a Trento, 149 identificati

Proseguono senza sosta i controlli a tappeto da parte del personale della Squadra Mobile, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e di un'unità cinofila della Questura di Bologna. Le attività - comunica la Questura - si sono svolte principalmente nella zona della Portela, poi estese al Tridente e al parco Muse. Durante i controlli nella giornata di mercoledì è stato denunciato in stato di libertà, ex art. 73 del testo unico in materia di stupefacenti, un nigeriano, di anni 28, con precedenti per stupefacente e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perché visto allontanarsi all'arrivo degli operatori, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 1,68 grammi di hashish e 330 euro in banconote di vario taglio; sottoposte a sequestro perché ritenute provento dell'attività illecita. Sempre nella medesima giornata il cane "Havana" ha fiutato sostanza stupefacente prima in via Prepositura all'interno di una cassettina dove sono stati rinvenuti 3 involucri con cocaina per un peso di 1,24 grammi. Successivamente in piazza Dante, nei pressi del laghetto, il cane ha "segnalato" vari pezzi di hashish per un peso complessivo di grammi 24. Entrambi i quantitativi sono stati sequestrati a carico di ignoti. Nella giornata di ieri, sempre in Piazza Dante, Havana ha "segnalato" un soggetto tunisino intento a riposare sul prato. Lo stesso, di anni 43, con precedenti per stupefacenti, è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish di 40,95 grammi e per questo denunciato. Ma "Havana" non si è fermato qui, prima ha fiutato, celato all'interno di un albero sempre nel medesimo giardino, un involucro di hashish del peso di 12,25 grammi sequestrato questo a carico di ignoti e poi nella zona garage di un condomino sito in via Pranzelores, celato in una custodia di utensili da lavoro, un pacco contenente 378 grammi di hashish, anche questo sequestro a carico di ignoti. In totale sono stati sequestrati, tolti dal mercato illecito, circa 455 grammi di hashish e 1,24 grammi di cocaina. Identificate 149 persone, positivi allo sdi 28, 57 gli stranieri.



