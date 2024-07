Gimbe, nel 2022 Trento 5/a e Bolzano 14/a per livelli assistenza

Nel 2022 il punteggio totale degli adempimenti ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) è di 269,07 (su un punteggio massimo di 300) per la Provincia autonoma di Trento e di 206,40 per la Provincia autonoma di Bolzano. A dirlo è l'analisi diffusa dalla Fondazione Gimbe.

Mentre Trento si posiziona 5/a tra le regioni e le province autonome, risultando adempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg), Bolzano è in 14/a posizione e risulta inadempiente, ottenendo un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica. I punteggi sono comunque migliorati per entrambe le province autonome rispetto al 2021. Per Trento si parla di un +0,67, per Bolzano di un +5,63.

Trento risulta 2/a tra le regioni e le province autonome nell'area della prevenzione, 10/a nell'area distrettuale e 1/a per l'area ospedaliera. Bolzano invece è 15/a nell'area della prevenzione, 9/a nell'area distrettuale e 15/a per l'area ospedaliera.



