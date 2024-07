Spaccio di stupefacenti a Trento, sei fermi

La squadra mobile della Questura di Trento ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di sei persone gravemente indiziate per lo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente in piazza della Portela e nelle zone limitrofe.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trento, hanno avuto inizio a febbraio. Sono state effettuate riprese ad alta definizione monitorando l'area pubblica frequentata dagli spacciatori. In questo modo sono state videoregistrate numerose cessazioni di stupefacente, la modalità di gestione della sostanza da parte degli spacciatori e la "custodia" delle singole dosi nell'ambito della piazza.

Al termine dell'attività - fa sapere la Questura di Trento - sono stati identificati e indagati numerosi soggetti, per la maggior parte senza fissa dimora, di origine nordafricana, pakistana e subsahariana, tutti coinvolti a vario titolo nella cessione di eroina, cocaina e hashish. D'intesa con l'autorità giudiziaria si è proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di sei persone, che sono state quindi portate presso la casa circondariale di Spini di Gardolo.



