Aci,94 partecipanti tappa trentina Campionato italiano golf

Anche quest'anno il sole è stato protagonista della tappa trentina di selezione del 33esimo Campionato italiano di golf organizzata lo scorso fine settimana dall'Automobile Club Trento con l'apporto del Golf Club Folgaria.

Il campionato è stato suddiviso in 27 tappe organizzate sull'intero territorio nazionale, che nel complesso stanno portando sul green oltre 3.000 persone. Ciascuna tappa di selezione qualifica i vincitori delle tre categorie nette alla semifinale che si svolgerà sul campo del Golf Club di Modena il prossimo 14 settembre. I semifinalisti saranno in corsa per un piazzamento nella Top 10 della propria categoria di appartenenza, che permetterà di accedere alla finale estera che avrà luogo al Citrus Golf Club di Hammamet, in Tunisia, dal 22 al 26 ottobre 2024.

I numeri di questa edizione confermano la tendenza: gli iscritti alla gara sono stati 94, sfidati su un campo molto tecnico di 18 buche fino quasi a sera, con la formula stroke play individuale su tre categorie nette: 1ª categoria riservata (medal), 2ª categoria riservata (stableford) e 3ª categoria limitata.

Tra tutti i premiati, una menzione particolare, per la classifica dei Soci ACI, al primo netto di 1ª categoria, signor Giovanni Zamboni, al primo netto di 2ª categoria, signor Andrea Fioraso, e al primo netto di 3ª categoria, signor Mirco Battisti, tutti Soci dell'Automobile Club Trento, che si aggiudicano il pass per la semifinale emiliana di settembre.

Vincitore assoluto della tappa (primo lordo di 1ª categoria) il signor Marco Crippa.

Molto soddisfatto il presidente dell'Automobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri: "È sempre un piacere confermare la nostra presenza in questo evento sportivo, che di anno in anno cresce e fa crescere la passione per il golf, l'associazionismo e lo stare per parecchie ore all'aria aperta".

Questi i partner che hanno contribuito alla manifestazione: Auricchio e Sara Assicurazioni a livello nazionale mentre, dal nostro territorio: Areaderma, Bauer, Birrificio Plotegher, Buonristoro, Cavit, Ceccato Automobili, Distilleria Marzadro, Folgaria Ski-Alpe Cimbra, Loacker, Miele Peterlini, Pastificio Felicetti, Sighel Bruno & figlio, Visit Trentino-Trentino Marketing.



