Investe ciclista a Bressanone e scappa, denunciata

La Polizia di Bressanone ha rintracciato un'automobilista altoatesina che alcuni giorni fa a Bressanone, presso la rotatoria di viale Stazione, aveva urtato una donna in sella a una bicicletta facendola cadere a terra, per poi allontanarsi senza prestare alcun soccorso alla vittima.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato la donna presso il vicino pronto soccorso per delle lesioni lievi a un braccio e alla testa. Pochi minuti dopo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Bressanone che, grazie alle registrazioni di una telecamera di videosorveglianza, è risalita alla targa del mezzo e quindi al conducente, una donna altoatesina residente in un paese vicino, la quale è stata in seguito denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per fuga ed omissione di soccorso. La pattuglia ha proceduto anche al ritiro della patente di guida della donna che, in caso di condanna, rischia fino a tre anni di reclusione con sospensione della patente da uno a tre anni.





