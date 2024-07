Domani le azzurre a Bolzano sognando Euro 2025

Domani, alle 18.00, allo stadio Druso di Bolzano, la nazionale femminile di calcio si gioca l'accesso ad Euro 2025 contro la Finlandia nell'ultima decisiva partita del girone di qualificazione.

Dopo lo 0-0 con i Paesi Bassi, l'Italia femminile di calcio è proiettata sull'ultima gara del girone di qualificazione: i tre punti permetterebbero alle azzurre di festeggiare la qualificazione al torneo continentale, ma in caso di sconfitta della Norvegia nell'altra partita del girone basterebbe anche un pareggio. Il calore dello stadio 'Druso' sarà dunque decisivo per lanciare l'assalto a uno dei primi due posti del Gruppo 1 e centrare la tredicesima qualificazione alla fase finale di un Europeo.

L'Italia femminile a Bolzano manca da 20 anni, ma ora le ragazze del ct Andrea Soncin chiamano a raccolta i tifosi che, con il loro supporto, potranno rendere l'atmosfera di martedì ancora più speciale: "Ci aspettiamo un grande pubblico - ha dichiarato il tecnico - sarà la nostra forza e ci darà un'ulteriore spinta, aiutandoci a superare anche i momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutti e spero che verranno in tantissimi".



