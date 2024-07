Muore a 15 anni dopo un malore mentre era in piscina

È morto in ospedale a Bolzano dopo due giorni di ricovero il 15enne di Prissiano, in Alto Adige, che mercoledì 10 luglio era stato soccorso dopo un malore accusato mentre nuotava con alcuni amici nella piscina comunale di San Leonardo in Passiria. Il giovane era stato soccorso immediatamente e rianimato a bordo piscina, poi il trasporto in ospedale con l'elicottero ed il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Il agazzino ha lottato per due giorni ma purtroppo, ieri pomeriggio, il suo cuore ha smesso di battere.



