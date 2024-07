Morto dopo l'uso del taser, l'autopsia non scioglie il dubbio

"Non è possibile, allo stato, dare una risposta definitiva sulle cause del decesso, essendo necessari degli ulteriori esami istologici". Lo comunica la Procura di Bolzano in merito all'autopsia condotta sul corpo del 42enne morto in Alto Adige dopo un intervento dei carabinieri con l'uso di un taser. Durante l'esame autoptico, infatti, "non sono emerse evidenze macroscopiche che possono far ricondurre il decesso all'utilizzo del taser".

L'indagine rimane a carico di ignoti e la contestazione è di morte come conseguenza involontaria della cessione della sostanza stupefacente.



