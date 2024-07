In Trentino allerta meteo tra domani e sabato

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta gialla valido su tutto il territorio provinciale dalle 10 di venerdì 12 luglio alle 12 di sabato 13 luglio.

Già tra il pomeriggio e la serata di oggi le prime infiltrazioni di aria instabile in quota potrebbero favorire lo sviluppo di temporali isolati, soprattutto in montagna. Nel corso della mattinata di domani, e soprattutto delle ore centrali e fino alla tarda sera, potranno svilupparsi rovesci e temporali intensi in moto verso est e verso nord-est, che localmente potrebbero essere accompagnati da grandine di medie o grandi dimensioni, da forti raffiche di vento e da frequenti fulminazioni.

La Protezione civile ricorda di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (800 112000 per chiunque si trovi nei cinque comuni del Primiero).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA