Gruppo Hti, nuovo centro produttivo nello Utah

Il gruppo altoatesino High Technology Industries (Hti) raddoppia i propri centri produttivi e accelera il proprio business nel Nord America che al momento rappresenta già il 30% (oltre 400 milioni di euro) del fatturato di gruppo. Oltre alla storica sede di Grand Junction in Colorado, ora Leitner Poma of America, la società d'oltreoceano specializzata sul versante funiviario e che fa capo al Gruppo Hti, potrà infatti contare su una superficie di 20 ettari a Tooele, nello Utah.

Realizzato in appena 10 mesi di lavori, 30 milioni di dollari investiti, ha una superficie di 12 mila metri quadri inseriti su una superficie complessiva di 20 ettari. Accanto alla struttura sorgerà a breve una potente turbina eolica sviluppata da Leitwind alta 50 metri e con una capacità di 250 kilowatt, in grado di coprire fino al 100% del fabbisogno di energia elettrica del nuovo stabilimento. La turbina Leitwind, il marchio con cui il gruppo HTI commercializza gli impianti eolici di propria produzione, è una soluzione unica che non solo riduce l'impronta di carbonio, ma facilita anche la generazione decentralizzata di energia.

Il Gruppo High Technology Industries (Hti) è protagonista a livello mondiale nel settore degli impianti a fune (Leitner, Poma, Bartholet e Agudio), dei battipista, veicoli cingolati e gestione della vegetazione (Prinoth e Jarraff), dell'innevamento programmato e sistemi di abbattimento polveri (Demaclenko e Wlp), dell'energia eolica (Leitwind), dell'idroelettrico (Troyer) e della gestione digitalizzata dei comprensori sciistici (Skadii). Presente con i propri prodotti in 89 Paesi sparsi nel mondo, il gruppo Hti conta 20 siti produttivi, 108 filiali e 138 centri di assistenza. Ha chiuso l'esercizio finanziario 2023 con un fatturato di 1.477 miliardi, investendo 38,8 milioni in ricerca e sviluppo e vantando ben 4.656 collaboratori.



