A Teatro Capovolto di Trento monologo sul mondo del volontariato

La pluripremiata attrice di teatro civile Tiziana Di Masi porta a Trento "#Iosiamo - Dall'Io al Noi", un monologo sul mondo del volontariato. L'appuntamento è per venerdì 12 luglio alle 21.15 al Teatro Capovolto di piazza Cesare Battisti. Il testo è di Andrea Guolo per la regia di Paolo Valerio e Mirko Sagalina, e con il patrocinio dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci).

Lo spettacolo - informa una nota - "nasce per dare voce al meglio dell'Italia, a chi crea speranza e non la distrugge, a chi si impegna per gli altri costruendo giorno dopo giorno una società attiva e migliore". In Italia ci sono più di 40.000 associazioni, 6 milioni e mezzo di volontari che hanno deciso di dedicare la propria vita al bene comune, utilizzando il tempo libero a loro disposizione per creare valore sociale. #Iosiamo racconta storie di impegno personale, di uomini e donne che si sono messi in gioco e si sono dati agli altri, generosamente, facendo del bene. Racconta cosa fanno e perché lo fanno.

Biglietti al costo di 10 euro, acquistabili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro Santa Chiara: Teatro Sociale (dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 20), Auditorium Santa Chiara (dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13), e piazza Cesare Battisti (la sera dell'evento, dalle ore 20.15).





