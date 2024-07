Gdf arresta giovane per droga, sequestrati 260 grammi di cocaina

La Guardia di finanza di Bolzano ha arrestato un diciannovenne tunisino, già noto alle Forze dell'ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 260 grammi di cocaina.

Nella serata di ieri, una pattuglia di militari del Comando provinciale di Bolzano, impegnata nel contrasto ai traffici illeciti all'uscita del casello di Bressanone dell'A22, ha individuato un'utilitaria condotta da una giovane donna che alla vista dei finanzieri si è accostata rapidamente al ciglio della strada. Insospettiti dall'insolita manovra, i militari hanno deciso di avvicinarsi alla vettura. Dalla machina è sceso un giovane che nel tentativo di sottrarsi ai controlli, ha iniziato a correre nei campi adiacenti. I finanzieri lo hanno inseguito e nel tentativo di fermarlo il giovane ha opposto forte resistenza, rivolgendo pesanti insulti ai militari. Dopo averlo immobilizzato, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire un involucro contenente 260 gr. di cocaina sottoposta a sequestro. Il tunisino è stato tratto in arresto e dagli accertamenti di rito eseguiti in caserma è emerso che era domiciliato a Jesolo che era stato recentemente segnalato dai finanzieri del medesimo reparto alla Questura di Venezia in quanto irregolare sul territorio dello Stato.

Concluse le operazioni, il giovane è stato condotto nel carcere di Bolzano a disposizione dell'Autorità giudiziaria.





