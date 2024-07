Femminicidio Silandro, Cim rinviato a giudizio

Si aprirà il 17 settembre davanti ai giudici della Corte d'Assise di Bolzano il processo a carico di Omer Cim, il ventottenne accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti della ex compagna, Celine Frei Matzohl, 20 anni, uccisa la sera del 12 agosto 2023 con nove coltellate.

Cim dovrà rispondere anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni perché, dopo l'omicidio, si diede alla fuga e un carabiniere rimase ferito nel tentativo di fermarne la corsa in auto.

Il giudice dell'udienza preliminare (gup), Emilio Schönsberg, ha respinto la richiesta di non luogo a procedere della difesa secondo cui, alla luce dei test "non irripetibili" svolti dai loro consulenti in carcere, il loro assistito sarebbe incapace di intendere e di volere. Gli stessi consulenti hanno sostenuto che sarebbero serviti accertamenti più approfonditi per stabilire se l'incapacità sia totale o parziale.



