Consoli è il nuovo presidente di Trentino Sviluppo

È Giuseppe Consoli il nuovo presidente di Trentino Sviluppo, conferma per Albert Ballardini, attuale vicepresidente e amministratore delegato agli asset turistici e funiviari. Gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, completamente rinnovato ad eccezione del vicepresidente, sono Valentina Leonardi, Federico Rosina e Clara Stenico.

Queste le indicazioni formalizzate durante l'Assemblea dei soci dall'assessore allo Sviluppo economico, lavoro, università Achille Spinelli, intervenuto in rappresentanza del socio unico Provincia autonoma di Trento. Via libera, nella prima parte dei lavori, all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023. Il documento contabile chiude con un utile di 4,2 milioni di euro, un valore della produzione pari a 26,9 milioni mentre il patrimonio gestito si attesta sulla cifra di 1 miliardo e 129 milioni di euro.

Significativi - comunica una nota - i risultati delle attività svolte: 40 tra insediamenti e ampliamenti di aziende in Trentino, 171 richieste di finanziamento per imprese ad alto contenuto innovativo, 137 aziende supportate nella ricerca di finanziamenti, 15 startup accompagnate con Trentino Startup Valley, 391 partecipanti ai percorsi formativi di Innovation Academy. Intenso lavoro anche per i tavoli provinciali dedicati all'internazionalizzazione delle imprese trentine e all'e-commerce, avviati gli iter propedeutici alla realizzazione dei due nuovi poli tecnologici dedicati ad idrogeno e scienze della vita. Sul fronte asset produttivi importanti avanzamenti si sono registrati in merito alla bonifica dell'ex Alumetal e all'infrastrutturazione dell'area Mori-Casotte. Significativa l'attività a supporto degli asset turistico-funiviari nelle valli trentine.



