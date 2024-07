Guasto all'impianto di automazione, chiusa la Galleria Rupe

La Galleria Rupe, lungo la Sp235, è stata chiusa in mattinata per un guasto all'impianto di automazione che controlla i principali sistemi di sicurezza, tra cui il sistema di ventilazione e il sistema antincendio. I flussi veicolari sono stati deviati lungo la Sp90 e la Ss43 attraverso il paese di Mezzolombardo.

Il Servizio gestione strade della Provincia di Trento ha attivato la ditta che ha in gestione la manutenzione dell'opera per reperire nel più breve tempo possibile il componente andato in avaria. La riattivazione dell'arteria - fa sapere la Provincia di Trento in una nota - dipenderà dai tempi di recupero del materiale necessario a ripristinare il guasto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA