Bolzano, agevolazioni tariffe rifiuti per anziani in difficoltà

La Giunta comunale di Bolzano ha approvato agevolazioni delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per le persone anziane in difficoltà. Le tariffe sono già in vigore dal 1/o gennaio, con un aumento medio per le famiglie del 5,69% e per le attività produttive del 6,21%. Le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) viene attribuita sulla base dei criteri definiti dal metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999 e la restante quota variabile (base + eccedenze) in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza.

L'applicazione delle agevolazioni tariffarie è riservata agli utenti di età non inferiore a 65 anni che si trovino in situazione di disagio economico risultante da appositi indicatori di reddito. Le agevolazioni prevedono riduzione del 50% della tariffa complessiva per la gestione dei rifiuti urbani per fasce di reddito Isee sino a 20.000 Euro e del 35% tra i 20 ed i 30.000 Euro. Tali agevolazioni si adotteranno nell'esercizio 2024 e saranno concesse ai nuclei familiari composti da persone al di sopra dei 65 anni a seguito di domanda da presentare alla Seab da parte dell'utente.



