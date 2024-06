Trasporto alunni con disabilità, pervenute 142 contestazioni

Sono 142 le contestazioni pervenute alla ripartizione Diritto allo studio della Provincia di Bolzano in merito al servizio di trasporto degli alunni con disabilità, assegnato con supplemento provvisorio, alla fine di aprile, con una gara d'appalto a procedura aperta, all'operatore "Alpin Bus Service S.r.l.". "Finora si sono verificate difficoltà nell'implementazione del servizio in tutta la provincia", riferisce una nota precisando che la ripartizione "ha adempiuto al compito di monitorare il servizio".

"L'operatore del servizio ha ora il diritto di rispondere all'elenco inviato - prosegue la nota - Potranno, quindi, essere prese misure sanzionatorie e contrattuali". "Il compito dell'amministrazione provinciale è quello di garantire il corretto funzionamento del servizio, indipendentemente da chi lo gestisce. Lo esigiamo anche dall'attuale operatore - ha sottolineato la direttrice della ripartizione Diritto allo studio, Rolanda Tschugguel - L'amministrazione deve rispettare procedure e scadenze, ma i controlli vengono effettuati in modo continuo, puntuale e coerente. Bisogna chiarire che in questa fase si tratta di un compito proprio dell'amministrazione e non della politica". La Provincia comunica, inoltre, che l'operatore precedente ha presentato ricorso all'autorità amministrativa.





