Polizia, 43 nuovi agenti in provincia di Bolzano

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha accolto 24 nuovi agenti della polizia di Stato assegnati alla questura del capoluogo altoatesino al termine del 225° Corso di formazione per allievi agenti, provenienti dalle diverse scuole di polizia di tutto il Paese.

Altri 19 nuovi agenti sono stati assegnati ai commissariati di Merano, Bressanone, San Candido e Brennero.

"Sono tutti ragazzi giovanissimi provenienti da ogni parte d'Italia, forti dell'entusiasmo per la scelta di vita che hanno fatto e desiderosi di mettersi in gioco a difesa dei deboli ed a tutela della sicurezza delle persone", ha dichiarato il questore rivolgendo "come cittadino un ringraziamento per aver scelto di servire la comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA