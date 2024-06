Coltivazione di marijuana in un magazzino a Bolzano

Aveva trasformato un magazzino in via Avogadro in zona industriale a Bolzano in un impianto per la coltivazione di marijuana. La Questura ha così denunciato un bolzanino di 42 anni.

Una pattuglia era intervenuta sul posto, perché delle persone avevano avvertito dei rumori metallici e temevano un furto nel magazzino. Il proprietario dell'immobile, visibilmente nervoso, ha affermato che tutto era a posto. Gli agenti hanno però notato un forte odore di cannabis provenire dal locale e hanno avviato una controllo approfondito. La perquisizione, infatti, dato esito positivo in quanto, occultato da un pannello scorrevole in legno, è stato scoperto un box segreto con all'interno 71 piante di marijuana, stese per favorire il processo di essiccazione.

Nella stanza segreta, inoltre, sono state rinvenute numerose lampade speciali per favorire lo sviluppo della piantagione, ventilatori e sistemi di irrigazione e di filtraggio dell'aria, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente e 3 bilancini di precisione, nonché contenitori vari con all'interno marijuana ed hashish.

I poliziotti hanno anche individuato un amico, un bolzanino 34enne, gestore di un negozio di cannabis light, che si era nascosto in un anfratto del magazzino.

"Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt'altro che occasionale", ha sottolineato il questore Paolo Sartori.



