Esplosione in una fabbrica a Bolzano, 6 feriti

E' di sei feriti, di cui uno grave, il bilancio di un'esplosione avvenuta dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium, in zona industriale a Bolzano. Un operaio è ricoverato in rianimazione a Bolzano in gravissime condizioni e tre colleghi sono stati portati nei centri grandi ustionati a Verona, Padova e Baviera. Un sesto operaio è rimasto ferito in modo meno grave. Per il momento non si hanno notizie sull'identità dei feriti. Nella fabbrica si produce alluminio dal 1936. Aluminium ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, divenendo leader nel mercato europeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.



