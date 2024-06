Leitner brevetta e lancia una funivia-bus per le città

Connx, la funivia-bus, un nuovo sistema di mobilità urbana ideata e brevettata dall'azienda altoatesina Leitner del gruppo Hti, ha superato con successo l'articolata fase di test e tra un anno sarà definitivamente pronto per fare il suo ingresso nel mercato. L'annuncio è stato dato a Vancouver in occasione del congresso mondiale dei trasporti a fune.

Il cuore della nuova soluzione (il nome prende spunto dal termine inglese connect), è rappresentato da una funivia la cui cabina, una volta entrata in stazione, viene trasferita su un veicolo elettrico autonomo che poi prosegue a livello stradale il proprio percorso. Il sistema presenta due evidenti vantaggi per i contesti urbani: da un lato, consente di superare più facilmente con una funivia eventuali ostacoli topografici o strutturali, dall'altro, la "doppia soluzione" è un importante alternativa per tutte quelle aree in cui, per svariati motivi, non è possibile implementare una variante di funivia continua.

Tra qualche mese il veicolo che mette in connessione i sistemi funiviari aerei e la mobilità elettrica terrestre (tram e metropolitana) non sarà più solo un prototipo ma un concreto strumento in più a disposizione delle nostre città. Uno strumento in grado di offrire una flessibilità nell'ulteriore sviluppo del trasporto pubblico grazie, appunto, ad una "soluzione ibrida" unica.

"ConnX negli ultimi mesi ha superato con successo tutte le accurate prove che abbiamo effettuato tra il centro di test a Vipiteno e l'Automotive Testing Center ZalaZone in Ungheria - commentano Klaus Erharter, direttore tecnico Leitner e Günther Tschinkel, Head of Electrical Engineering -, risultati importanti che ci portano a guardare con grande fiducia nel suo prossimo ingresso nel mercato".



