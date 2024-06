Maltratta la moglie ed i figli, allontanato da casa un 38enne

Nella serata di ieri personale delle volanti di Rovereto, su impulso della squadra mobile, ha eseguito la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequenti dalle persone offese - moglie e figli -, nei confronti di un kosovaro di anni 38 con numerosi precedenti per reati contro la persona e violazioni codice della strada per guida sotto l'influenza dell'alcool.

Lo stesso è indagato perché abitualmente, sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha maltrattato sua moglie, anche lei di 38, in presenza dei figli minorenni.

Nello specifico, soprattutto nell'ultimo periodo, anche se fra i due non vi era più una stabile convivenza, ha posto in essere nei confronti della moglie aggressioni fisiche e verbali, ingiurie, ripetuti atteggiamenti vessatori finalizzati anche ad isolare la moglie nei rapporti sociali. In un'occasione, si era presentato a casa ubriaco e al rifiuto della moglie di farlo entrare, danneggiava il portone d'ingresso. Nell'ultimo episodio dopo aver subito alcune abrasioni al collo, la vittima si era rifugiata a casa della vicina, in attesa dell'arrivo di una pattuglia della squadra volante. Giunti sul posto gli operatori non rintracciavano il soggetto datosi subito alla fuga.

A seguito dell'attività esperita da personale della squadra mobile su delega dall'ag, è stata emessa la misura sopra citata.

Dopo diversi tentativi di rintracciarlo, l'indagato ha riferito trovarsi a Rovereto, qui è stato messo in contatto con personale del commissariato che ha poi proceduto all'esecuzione della misura nei suoi confronti.



