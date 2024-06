27 anni fa fu ucciso l'appuntato dei carabinieri Zamperini

Al cimitero di Merano si è svolta ieri la cerimonia di commemorazione del 27/o anniversario della morte dell'appuntato Candeloro Zamperini, ucciso il 12 giugno 1997 quando si trovò, libero dal servizio, ad assistere ad una rapina a mano armata in una banca di Merano.

Senza esitare neanche un momento, nonostante ad attenderlo in macchina vi fosse il suo piccolo figlio e nonostante non avesse con sé armi, il graduato dei carabinieri si mise immediatamente all'inseguimento del rapinatore Florian Egger, ingaggiando con lui una violenta colluttazione nella quale rimase però ucciso da un colpo d'arma da fuoco da questi esploso.

Per questo gesto gli fu conferita la massima onorificenza, la Medaglia d'Oro al Valore Militare alla memoria. Alla cerimonia, durante la quale è stata deposta una corona d'alloro presso la lapide del caduto, hanno partecipato numerose autorità civili e militari, accolte tutte dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Raffaele Rivola, che ha voluto ricordare come il senso del dovere che anima ogni carabiniere lo spinge a porre in essere azioni eccezionali che si possono spingere, come in questo caso esemplare, sino all'estremo sacrificio.



