Il Trentino festeggia l'oro di Nadia Battocletti

"Di nuovo sul tetto d'Europa.

Grazie Nadia. Dopo i successi di Trentino Volley, tocca alla nostra fortissima atleta regalarci un oro ed un nuovo record".

Lo afferma il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. "Orgoglio trentino e grandissima gioia. Sono sentimenti che ci sentiamo tutti di dover condividere ed insieme ti aspettiamo in Provincia per i meritatissimi onori, immaginandoti già ospite speciale questo autunno al Festival dello Sport", aggiunge.

"Grande Nadia. La vittoria di ieri sera nei 5 mila metri del Campionato europeo di atletica leggera va ad iscriversi nel novero delle più importanti imprese sportive di atleti trentini d'ogni tempo. Grande Nadia Battocletti, cui inviamo le più belle congratulazioni per come ha saputo correre e involarsi nel finale verso un fantastico oro. Un applauso anche al padre e allenatore, di certo un pezzo di medaglia è anche sua", scrive invece il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini.



