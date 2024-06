Domani tornano i fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige

Domani sera si rinnova in Alto Adige la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore che vengono accesi, soprattutto dagli Schuetzen, sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hofer in occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi.

All'imbrunire sulle montagne verranno accesi i roghi, anche a forma croce, cuore oppure catene di falò lungo le creste di montagna. Nonostante le precipitazioni dei giorni scorsi, la Provincia di Bolzano invita alla massima prudenza per evitare incendi boschivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA