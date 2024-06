Trasporto ferroviario al Brennero, se ne discute a Monaco

Gli aspetti infrastrutturali e operativi del trasporto ferroviario tra Monaco e Verona, fondamentali per garantire il futuro esercizio della Galleria di Base del Brennero e delle relative tratte di accesso sono state al centro di una riunione dei rappresentanti internazionali del settore ferroviario, che si sono trovati a Monaco di Baviera per la riunione plenaria della Brenner Corridor Platform. L'evento, presieduto dal Coordinatore Europeo Pat Cox, in qualità di presidente della Brenner Corridor Platform, è stato inaugurato con i discorsi introduttivi del Ministro dei Trasporti bavarese, Christian Bernreiter, e del direttore della Camera di Commercio e dell'Industria, Manfred Gößl.

Con l'avanzamento di oltre il 70% dei chilometri totali della Galleria di Base del Brennero e l'inizio dei lavori di scavo dei lotti centrali delle tratte di accesso a nord e a sud, i progressi nella realizzazione della futura infrastruttura ferroviaria sono davvero notevoli. Il modello di capacità BCP sottolinea l'urgenza di garantire ulteriore capacità di trasporto ferroviario lungo l'intero corridoio del Brennero.

Secondo questo modello, sulle linee esistenti a doppio binario tra Monaco/Trudering-Rosenheim e Ponte Gardena-Trento il pieno utilizzo della capacità sarà raggiunto entro l'orizzonte temporale del 2030.

La realizzazione di un corridoio completamente interoperabile è uno degli obiettivi dichiarati della BCP. Grazie all'armonizzazione delle normative nazionali non sarà più necessario fermare i treni alle frontiere. L'obiettivo è quello di consentire operazioni ferroviarie armonizzate e senza soluzione di continuità tra Monaco e Verona.

In qualità di presidente della Brenner Corridor Platform, il coordinatore Europeo Pat Cox ha detto che le soluzioni sviluppate "vanno attuate quanto prima, affinché il corridoio del Brennero possa essere già oggi un precursore nell'attuazione dello Spazio Ferroviario Unico Europeo ". Sulla stessa linea d'onda anche il Ministro dei Trasporti bavarese, Christian Bernreiter, che ha sottolineato l'importanza del corridoio per la Baviera: "L'asse del Brennero è una delle più importanti direttrici di trasporto di lunga percorrenza per la Baviera, poiché dobbiamo gran parte della nostra prosperità economica al transito alpino. Non dobbiamo quindi pensare solo a come evitare il traffico, bensì dobbiamo organizzarlo meglio e potenziare il trasporto ferroviario.



