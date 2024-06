Enorme masso sulla strada della val Senales, sfiorato un bus

Dopo le intense piogge dei giorni scorsi, un enorme masso è precipitato nel primo pomeriggio sulla strada provinciale della val Senales, nei pressi di Ratisio Nuovo. Un bus di linea, che proprio in quel momento stava uscendo dalla vicina galleria, fortunatamente si è fermato in tempo. Non si registrano feriti. La strada ora è chiusa in attesa del sopraluogo dei geologi e la rimozione del masso, grande come un'utilitaria. La valle attualmente è isolata.

Una decina di giorni fa un'altra frana si era abbattuta a poca distanza sulla strada, che rimase chiusa per due giorni.





