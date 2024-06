Travolto dal trattore, muore 78enne in valle di Non

Un uomo di 78 anni, Federico Agosti, è morto questo pomeriggio travolto dal trattore che stava guidando tra i meli della sua campagna, in località Scanna, nel Comune di Livo, in valle di Non. Sul posto sono intervenuti prima i carabinieri di Malè, avvisati da un passante che ha notato il trattore ribaltato con il motore ancora acceso, e poi i militari della Stazione di Rumo, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, con il personale sanitario del 118 ed i vigili del fuoco volontari. Pare che il mezzo si sia ribaltato per la pendenza del terreno e che abbia successivamente travolto il 78enne.



