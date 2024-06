Sinner commosso 'diventare n.1 il sogno di tutti'

"E' il sogno di tutti diventare n.1 al mondo, ma al contempo vedere Novak (Djokovic ndr) così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione". E' uno Jannik Sinner commosso quello che parla da nuovo leader mondiale del tennis; "Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile - ha detto il tennista azzurro, approdato in semifinale al Roland Garros -. Felice di giocarla qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo".



