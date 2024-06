Sci: i Mondiali 2031 si terranno in Val Gardena

La Val Gardena ospiterà i Mondiali di sci alpino del 2031: lo ha deciso a Reykjavik il congresso mondiale della Federazione internazionale di sci. In lizza con la località italiana c'erano la norvegese Narvik e Soldeu in Andorra.

Il congresso ha effettuato una doppia votazione per i prossimi due Mondiali da assegnare. La Val Gardena puntava su quelli del 2029 che sono invece andati a Narvik, mentre la località altoatesina si è vista assegnare quelli successivi del 2031, con piena soddisfazione degli organizzatori gardenesi e del presidente della Fisi, Flavio Roda.

La Val Gardena aveva già ospitato i Mondiali del 1970. In Italia ci sono poi stati nel secondo dopoguerra anche i Mondiali di Cortina del 1956, abbinati alle Olimpiadi, e del 2021 oltre a quelli di Bormio nel 1985 e 2005 e Sestriere nel 1997.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA