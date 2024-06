Gasparri, '5 anni importanti per il made in Italy'

"Saranno cinque anni importanti, non solo per la difesa del made in Italy, ma anche per la transizione ecologica che va fatta, ma i tempi devono essere più lunghi e va anche sostenuta economicamente". La ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo a Bolzano in campagna elettorale a sostegno del capolista nel collegio nordest Matteo Gazzini. "Non prendiamo comunque lezioni da Greta Thunberg", ha aggiunto.

"Conosco bene l'Alto Adige, una terra che in passato ha vissuto forti tensioni, che però ora sono venuti meno", ha proseguito Gasparri, evidenziando che oggi l'attenziona si è spostata piuttosto sulla questione della migrazione. "Forza Italia, già il nome è molto chiaro, non rinuncia alla difesa dei diritti, della possibilità di sviluppo e di occupazione della compente di lingua italiana in Alto Adige, nonostante un dialogo molto utile, come ha dimostrato l'accoglienza ad Antonio Tajani al recente congresso della Svp".



