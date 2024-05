Interruzione fantasma dell'A22 al Brennero, invasa Vipiteno

A causa di un'interruzione fantasma dell'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato su Google Maps Vipiteno è presa d'assalto dagli automobilisti che lasciano l'autostrada, seguendo le indicazioni del navigatore. L'A22 - conferma la società all'ANSA - però è libera e non si segnalano particolari problemi.

I tecnici stanno lavorando per risalire alle cause di questo errore. Un'ipotesi è quella del blocco dei tir in direzione Brennero proprio da Vipiteno per la festività di Corpus domini in Austria che ovviamente non vale per il traffico leggero. C'è invece chi ha individuato su Google Maps, nei pressi di Raminges una breve interruzione dell'autostrada.



