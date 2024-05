Mattinata difficile per gli automobilisti sulla Mebo e a Bolzano

Mattinata difficile per gli automobilisti sulla Mebo, ma anche a Bolzano. Sulla superstrada si sono formate lunghe code nei pressi di Lana, come ogni mattina dall'inizio dei lavori di riasfaltatura. Stessa situazione anche nella galleria di Castel Firmiano, dove attualmente è disponibile solo una corsia causa lavori. Non va meglio sulla statale del Brennero a Bolzano. La galleria del Virgolo è chiusa in direzione sud per il distacco di alcuni pannelli di rivestimento. Il traffico è di conseguenza rallentato in tutta la zona.



