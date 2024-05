Valditara, 'approvate norme per mettere al centro lo studente'

Nell'ultimo Cdm "abbiamo approvato delle norme fortemente inclusive, per un modello di scuola che mette al centro lo studente". Lo ha detto il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo in video collegamento al Festival dell'economia di Trento.

"Si tratta di provvedimenti che vanno nella direzione di valorizzare lo studente e includere. Noi abbiamo il dovere di assicurare agli studenti servizi di qualità e specializzati", ha aggiunto, evidenziando come "85mila docenti di sostegno sono privi di specializzazione".

"Il mondo universitario - ha specificato - non riesce a dare specializzazione a masse così significative di docenti. L'idea è quella di coinvolgere Indire con un ruolo sussidiario, per dare specializzazione a tutti i i docenti di sostegno a cui manca.

Poi abbiamo permesse alla famiglia di continuare il rapporto con docenti di sostegno per garantire la continuità didattica".





